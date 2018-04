Hi tech e biglietti aerei, tanti i premi con i programmi fedeltà delle carte credito

(Photo by John McArthur on Unsplash)

Oggetti Hi-tech e biglietti di linee aeree e ferroviarie. Ma anche prodotti di moda e utensili da cucina, oggetti per l'arredamento della casa e il tempo libero. E perché no, donazioni ad enti di ricerca e organizzazioni di volontariato.

E' il 'mondo' dei premi a cui si può accedere facendo acquisti con le carte di credito e accumulando così punti. Una strada, quella dei premi per la raccolta punti delle carte di credito, che sempre più italiani stanno seguendo, preferendo all'uso dei contanti quello delle carte. Tanto che non sono pochi coloro che, con la raccolta punti delle carte, sono riusciti a realizzare interi viaggi con questo sistema o anche riuscire a realizzare forti risparmi su arredamento casa e abbigliamento.

E così sempre i 'colossi' delle carte di credito stringono rapporti con i premi fedeltà delle compagnie aeree, come di aziende di altri settori, per offrire sempre più opportunità ai propri clienti. L'attivazione di un programma fedeltà è infatti uno dei modi più convenienti per favorire la fidelizzazione dei clienti. E la fedeltà del consumatore è un fattore determinante per consolidare il proprio vantaggio competitivo. Per questo motivo quasi tutte le carte di credito offrono programmi di fedeltà, come #iosi Plus Collection di Nexi, Findomestic Club di Findomestic, PremiaTi di CartaBcc e altri ancora.

Per ogni carta ci sono delle regole diverse ma nella maggior parte dei casi il titolare della carta potrà accumulare punti ad ogni utilizzo che gli daranno diritto a ottenere premi di qualità (per la casa, tempo libero, tecnologia o per i bimbi). E per chi non riesce a ottenere i punti necessari per i premi niente paura.

Nella maggior parte dei casi, infatti, sarà possibile richiederli integrando i punti con un contributo in denaro. E in alcuni casi basta possedere e usare la carta di credito per ottenere vantaggi e per vincere dei premi. Come il programma internazionale 'Mastercard Priceless Cities' con il quale i consumatori possono accedere a esperienze uniche a Roma, Milano e nelle più belle città del mondo.

Tante le opportunità con il programma: dalle visite private a porte chiuse nei musei più suggestivi a incontri riservati nel backstage con grandi musicisti e artisti, fino ad avere sempre il miglior tavolo sempre riservato e sconti nei propri ristoranti preferiti e nelle boutique più interessanti.

E ancora '#iovinco' è il nuovo concorso 'instant win' di #iosi che permette di vincere subito premi quando si utilizza la carta di credito Nexi. Il gioco è totalmente gratuito e accessibile tramite App Nexi Pay.

Fino al 30 aprile, quindi, ogni volta che si utilizza la carta Nexi si riceve una 'surprise box' nella propria App Nexi Pay. Per giocare è sufficiente accedere all'App nella sezione #iosi, aprire la surprise box e scoprire subito se si è vinto uno degli oltre 1000 premi in palio ogni giorno.

E ancora ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​CartaBCC premia gli acquisti dei possessori con il programma fedeltà 'PremiaTi'. Fino al 31 agosto 2018 usando carta di credito CartaBCC si accumula un punto per ogni euro di spesa e se si effettuano i propri acquisti su Ventis lo shopping vale doppio.