Case vacanze, prezzi all'insù

Piccolo ritocco all'insù per i prezzi degli affitti turistici in Italia. Chi sceglierà una casa vacanza, secondo un’analisi di CaseVacanza.it, pagherà il 5% in più rispetto al 2017. "Questo aumento va ricercato nel successo che sta riscuotendo la formula dell’affitto breve, passato da fenomeno di nicchia a vero e proprio segmento dell’offerta turistica in Italia", spiegano dal portale dedicato al mercato italiano degli affitti turistici.

Lo studio delle prenotazioni per l’estate 2018 rivela che il 30% di chi alloggerà in una casa vacanze ha già prenotato il suo soggiorno e vede confermato il primato del Salento: guardando alle 10 province più ambite, quella di Lecce, da sola, ha attratto oltre il 20% delle richieste totali. A fronte di una domanda così forte, i prezzi nelle località salentine sono tra i più alti in Italia, insieme ad alcune località della Sardegna, della Sicilia e della Toscana.Quanto alla durata dei soggiorni per l’estate 2018, la media è di 10 notti e sono prenotati per gruppi composti da 4 persone.