Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Bonus e fondi pubblici per la casa, come sceglierli? E come muoversi per scoprire le varie possibilità previste dalla legge? Il ministero dell'Economia ha previsto, anche quest'anno, una campagna con l'obiettivo di promuovere novità e informazioni per chi vuole approfittare delle agevolazioni per la casa.

Campagna dedicata a famiglie, proprietari di immobili ad uso abitativo, locatari ma anche imprese, per capire come usufruire dei vantaggi derivanti dalle facilitazioni fiscali per gli interventi edilizi e dalle misure a favore di lavoratori con difficoltà nell'accesso al mutuo o nel pagamento delle rate.

BONUS - Con la Legge di Bilancio 2018 sono state previste nuove risorse per la casa (GUARDA). Tra le novità, ricorda il Mef, "la detrazione Irpef per la sistemazione a verde di aree scoperte private e di parti comuni esterne di edifici condominiali (il 'Bonus verde') e la detrazione per chi esegue congiuntamente interventi di riqualificazione energetica e di prevenzione antisismica. Sono state inoltre prorogate le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione, di riqualificazione energetica degli edifici ('Ecobonus') e di messa in sicurezza degli immobili ('Sisma bonus').

Dal 2018, alcune di queste detrazioni sono destinate anche alle case popolari e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Inoltre, "continua ad essere possibile la cessione del credito fiscale dell''Ecobonus' e del 'Sisma bonus' alle imprese esecutrici o ad altri soggetti privati mentre i contribuenti 'incapienti' possono cedere il credito relativo all''Ecobonus' anche alle banche".

FONDI PUBBLICI - Non solo bonus fiscali. Grazie infatti ai fondi pubblici, si legge sul ministero dell'Economia, "è più facile ottenere un mutuo (con le garanzie statali) o sospendere il pagamento delle rate nel caso di una temporanea difficoltà economica, accedendo al 'Fondo di Solidarietà'", istituito dal ministero per le garanzie sui mutui prima casa da gennaio 2015 (quando è diventato operativo).

Alla fine di marzo 2018, viene ricordato, "i mutui ipotecari effettivamente accesi ricorrendo alle garanzie dello Stato – che hanno sostituito, in molti casi, le ulteriori garanzie da parte di familiari o altri soggetti terzi – risultano 40.432 per un valore pari a 4,5 miliardi di euro".