'Bonus verde', a chi spetta

(FOTOGRAMMA)

State pensando di sistemare il terrazzo, il balcone o il giardino? Da quest'anno c'è il 'Bonus verde', agevolazione con la quale è possibile detrarre dall’Irpef le spese sostenute nel 2018 per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi ma anche per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

A CHI È RIVOLTO - L'agevolazione spetta "ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili sui quali sono eseguiti i lavori e che hanno sostenuto le relative spese" spiega il sito 'casa.governo.it'.

QUALI VANTAGGI - Si tratta una detrazione del 36% da ripartire in 10 quote annuali costanti di pari importo: "Su un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare adibita ad uso abitativo; per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo - si legge -. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e manutenzione per l'esecuzione degli interventi".

COME SI OTTIENE - Per usufruire del 'Bonus verde', il pagamento delle spese, viene infine sottolineato, "deve essere effettuato con strumenti idonei a consentire la tracciabilità (bonifico bancario o postale)".