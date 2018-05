Borse europee in rialzo, sprint Ferrari

Le borse europee archiviano in rialzo l'ultima seduta della settimana, spinte dal calo del rapporto euro-dollaro dopo i dati sul mercato del lavoro negli Usa. Milano guadagna l'1,12% a 24.335, l'indice Ftse Mib torna ai livelli massimi dall'ottobre 2009; bene Francoforte +1,02%, in progresso anche Londra +0,86% e Parigi +0,26%. Svetta Ferrari +7,71% dopo la pubblicazione dei conti del primo trimestre e la conferma dei target per il 2018. Bene il resto della galassia Agnelli. Positivi Mediaset +2,81% e Tim +2,15% dopo l'esito dell'assemblea degli azionisti che ha visto trionfare la lista Elliott su quella di Vivendi. In flessione Generali -0,24% dopo i conti del trimestre, maglia nera per Moncler -2,27% che ha diffuso i dati del primo trimestre.