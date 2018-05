Conserve Italia presenta prodotti più versatili e salutari

(Fotogramma)

Conserve Italia è presente a Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione, che si svolgerà a Parma dal 7 al 10 maggio, per presentare ad operatori e buyer italiani e stranieri le principali novità di prodotto. Le nuove referenze, alcune presentate in anteprima, troveranno spazio nello stand aziendale, (ubicato al padiglione 5 – Stand 10), in cui saranno operativi durante tutta la manifestazione chef e barman per degustazioni e ricette.

Innovazione è la parola chiave di quest’anno. Spiega il direttore generale Pier Paolo Rosetti. "Ci siamo accorti da tempo come la costante ricerca della qualità - sostiene - sia ormai un prerequisito necessario ma non più sufficiente ed è per questo che abbiamo deciso da più di un decennio di consolidare la nostra presenza sui mercati food and beverage puntando con forza sulla leva dell’innovazione, con l’obiettivo di offrire prodotti sempre più versatili e ad alto valore di servizio, in grado di rispondere alle esigenze, ai nuovi stili di vita e persino alle curiosità di un’ampia e differenziata platea dei consumatori".

"I soci, il territorio e la filiera restano al centro della nostra mission cooperativa, che per noi si traduce in valorizzazione dell’autentico prodotto italiano - prosegue Rosetti - ma a tale impegno affianchiamo con determinazione un impulso costante della ricerca e sviluppo, che ci consente di modernizzare continuamente la nostra offerta attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti".

In particolare, prosegue Rossetti "è il caso dei nuovi sughi pronti che si affiancano alle classiche passate e pelati, in un mercato come quello del pomodoro che è da considerarsi alquanto maturo per gran parte delle sue referenze. Oppure della nuova linea di piatti pronti, con i vari mix di cous cous, riso basmati, quinoa e farro, che è particolarmente apprezzata da chi non rinuncia ai prodotti sani anche nella scelta dei pasti fuori casa".

Le ultime novità lanciate dall’azienda tendono ad unire gusti e sapori tradizionali con le nuove tendenze del mercato e con scelte alimentari sempre più attente al benessere, alla naturalità e alle produzioni biologiche. Prodotti innovativi e originali che vanno dai mix di frutta e verdura nella versione succhi di frutta e polpe alla linea biologica di legumi e pomodoro.

Ma le novità non finiscono qui. "Conserve Italia - annuncia Rosetti - è inoltre attualmente impegnata a lavorare per ridurre progressivamente le quantità di zucchero e di sale aggiuntivi nelle referenze, con un obiettivo preciso: dare ai consumatori prodotti ancora più salutari, con un gusto che richiama in maniera ancora più diretta, immediata e naturale la materia prima di cui sono composti".