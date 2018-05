Fulvio Conti nuovo presidente Tim

(AFP)

Fulvio Conti è il nuovo presidente di Tim e Amos Genish è confermato amministratore delegato del Gruppo. E' quanto ha deciso il Consiglio di amministrazione alla sua prima riunione durata circa due ore.

Il Cda ha conferito al Responsabile di Security, Stefano Grassi, la delega temporanea, in qualità di Delegato alla Sicurezza, per la gestione di tutti gli asset e le attività di Tim strategici rispetto alla sicurezza e alla difesa nazionale o, riferisce una nota diffusa al termine del Cda, in relazione ai quali siano comunque richiesti il nulla osta sicurezza e la cittadinanza italiana.

La nomina del Delegato alla Sicurezza è temporanea, nelle more dell’interlocuzione con il Comitato di Coordinamento presso la presidenza del Consiglio dei Ministri in vista della definizione di un assetto 'finale' della materia.

CONTI - "Sono molto orgoglioso della fiducia che mi hanno voluto dimostrare tutti i Consiglieri di Amministrazione di Tim affidandomi il ruolo di Presidente del Gruppo" ha detto Conti al termine del Cda che gli ha conferito l'incarico. "Abbiamo confermato la nostra piena fiducia in Amos Genish e alla sua squadra di manager, che sosterremo nell'implementazione del Piano Industriale 2018-2020".

"Il mio è un impegno di lungo termine, che unito a quello di Genish e alla sua comprovata esperienza nel settore, ha come obiettivo far crescere il Gruppo - ha aggiunto Conti - creando valore per tutti gli stakeholder e i nostri azionisti".

GENISH - "Desidero ringraziare il nuovo Consiglio di Amministrazione di Tim per avermi confermato la fiducia alla guida dell'azienda in veste di Amministratore Delegato" ha affermato Amos Genish. "Ribadisco il mio impegno di lungo termine nel percorso di trasformazione del Gruppo, volto a riportare l'azienda a giocare un ruolo di leader nel panorama internazionale".

"Siamo sulla strada giusta - ha aggiunto -, con il team migliore e con il supporto del nuovo Consiglio possiamo continuare il percorso di implementazione della strategia DigiTIM, che sta già dando i suoi frutti, massimizzando la creazione di valore di cui questa azienda è capace".