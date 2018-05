Univendita: "Alimentari 'porta a porta' +2,5% in 2017"

In fatto di cibo gli italiani sono sempre più esigenti e si orientano sull’acquisto di prodotti di qualità e ad alto contenuto di servizio, specialmente quando a proporli ci sono venditori preparati, professionali e attenti al cliente. Così si spiega la crescita delle vendite a domicilio di prodotti alimentari: +2,5% nel 2017 secondo Univendita, l’associazione di categoria delle aziende italiane della vendita diretta, che rende noti i dati di settore in occasione di Cibus, salone internazionale dell’alimentazione che si terrà a Parma dal 7 al 10 maggio.

La più grande fra le realtà di Univendita che commercializzano alimentari è Bofrost, l’azienda di surgelati che per prima ha proposto le specialità “sottozero” in Italia con la formula del porta a porta, più di trent’anni fa. Nel 2017 Bofrost ha inanellato il decimo anno consecutivo di crescita, con un fatturato di 237 milioni di euro (+77 milioni di euro dal 2007 a oggi), una quota mercato del 10% e 1,2 milioni di famiglie servite ogni anno. In Bofrost lavorano oltre 2.400 persone.

"Gli italiani ci conoscono e ci apprezzano perché mettiamo al primo posto la qualità – commenta Gianluca Tesolin, amministratore delegato di Bofrost Italia – Il nostro reparto Ricerca e Sviluppo studia costantemente nuovi prodotti per intercettare i trend alimentari emergenti: fra le oltre 480 specialità del catalogo Bofrost ci sono prodotti vegetariani e vegani, senza glutine, etnici e con ingredienti selezionati, DOP e IGP".

Per il 2018, nominato dal Ministero delle Politiche Agricole “Anno nazionale del cibo italiano”, Bofrost punta su una selezione di specialità regionali basate su ingredienti e ricette che fanno parte del nostro patrimonio di eccellenze: novità come gli spiedini ispirati agli arrosticini abruzzesi, i panzerotti alla pugliese, la mozzarella in carrozza, il cous cous dai profumi siciliani, la fregola sarda, gli gnocchi alla sorrentina e la torta salata con friarielli e salsiccia, per portare in tavola i sapori campani. "La cucina regionale oggi è di tendenza – spiega Tesolin – e gli italiani amano gustare le ricette della tradizione in ogni occasione, anche quando non hanno modo di cimentarsi con preparazioni spesso lunghe e laboriose. I surgelati sono la soluzione più semplice, veloce e adatta a preservare, meglio di altri metodi di conservazione, il gusto e le caratteristiche degli alimenti".

Bofrost offre poi l’ulteriore vantaggio della consegna direttamente a casa, che è comoda e garantisce la catena del freddo. La modalità della vendita a domicilio si dimostra dunque al passo con l’evoluzione delle abitudini dei consumatori.

"I consumatori sono sempre più consapevoli, specialmente quando si tratta di alimentari – commenta il presidente di Univendita Ciro Sinatra – Si informano, valutano attentamente gli ingredienti e la loro provenienza e sono disposti a spendere di più se c’è garanzia di qualità. In questo scenario, il rapporto di fiducia che si instaura nella vendita a domicilio è una carta vincente: i venditori sono preparati su ogni aspetto del prodotto, sanno dare i consigli giusti e persino suggerimenti di preparazione. Inoltre ricevono direttamente dai clienti feedback preziosi per le aziende, che possono così sviluppare novità sempre in linea con le richieste del mercato".