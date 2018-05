Carburanti, tornano gli aumenti

(Fotogramma)

Ripartono gli aumenti sulla rete carburanti nazionale. Dopo una tregua di 9 giorni, infatti, si registra oggi il ritocco all’insù di Eni dei prezzi raccomandati di benzina e diesel (+1 cent), mentre le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo risultano nuovamente in salita per effetto del cambio euro-dollaro.

In attesa di recepire il movimento del Cane a sei zampe e le eventuali contromosse delle altre compagnie, prezzi praticati sul territorio ancora in sostanziale equilibrio. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,597 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,599 a 1,611 euro/litro (no-logo a 1,573). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,467 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,470 a 1,481 euro/litro (no-logo a 1,447).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,722 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,698 a 1,790 euro/litro (no-logo a 1,614), mentre per il diesel la media è a 1,596 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,579 a 1,662 euro/litro (no-logo a 1,487). Il Gpl, infine, va da 0,630 a 0,657 euro/litro (no-logo a 0,622).