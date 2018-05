Come guadagnare con lo smartphone

(Afp)

C'è un'applicazione per smartphone Android e iOS che sta letteralmente spopolando nelle ultime settimane: il suo nome è HQ Trivia e non è altro che un quiz con domande di cultura generale che vengono sottoposte in diretta da presentatori in carne e ossa. Ma qual è il motivo di tanto successo? Dovete sapere che a differenza degli altri giochi di quiz HQ Trivia premia i vincitori con soldi veri.

Raggiungere la vittoria non è semplice vista la difficoltà delle domande e il poco tempo a disposizione, ma per chi ci riesce si possono guadagnare anche grosse cifre, con un montepremi finale di 2.000 dollari per ogni sessione di gioco. Peccato che per gli utenti italiani ci sia un'altra difficoltà da non trascurare assolutamente: almeno per il momento le domande sono totalmente in lingua inglese.

HQ Trivia, però, non è l'unica applicazione per smartphone utile per guadagnare soldi. Sia nello store di Apple che in quello di Android, infatti, ci sono diverse idee per fare soldi con il proprio telefonino.

Tra le App per fare soldi più in voga del momento segnaliamo ad esempio Ti Frutta, un'applicazione con cui accumulare denaro semplicemente facendo la spesa. Nel dettaglio, il servizio suggerisce all'utente dei prodotti da acquistare e chi lo fa - mostrando come prova lo scontrino - riceverà un piccolo contributo in denaro (dai 30 ai 50 centesimi).

Sono applicazioni utili per guadagnare anche Dreamstime, dove i fotografi amatoriali e professionisti possono mettere in vendita i loro scatti, o BeMyEye, con la quale le aziende ricorrono agli utenti per conoscere un feedback sui loro prodotti presenti nei negozi d’Italia e d’Europa.

Intramontabili poi le app con cui fare soldi mettendo in vendita degli oggetti. Catawiki la migliore per chi è appassionato di aste e vuole vendere oggetti di antiquariato, mentre per chi vuole recuperare qualche soldo con degli oggetti usati consigliamo Subito.it o Kijiji.