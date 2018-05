Bmw, maxi richiamo per 300mila auto

(Fotogramma)

Bmw ha dato il via a un nuovo maxi richiamo nel Regno Unito che riguarda 312mila autovetture. Si tratta di veicoli delle Serie 1, Serie 3, Z4 e il suv X1 sia con motori diesel che a benzina e che sono state prodotte da marzo 2007 ad agosto 2011. Secondo quanto reso noto dalla BBC, che spiega come la decisione della casa tedesca sia arrivata al termine di un'indagine interna, le auto interessate potrebbero avere dei problemi elettrici che portano allo spegnimento del motore mentre si guida.

Secondo quanto ricorda inoltre l'emittente, la casa automobilista aveva già richiamato più di 36mila autovetture per un problema analogo. In quel caso, però, la decisione era stata presa in seguito a un'azione legale avviata dalla famiglia della vittima di un incidente avvenuto a Guildford, in Inghilterra, nel giorno di Natale del 2016, quando una Ford Fiesta si schiantò contro una Bmw che si è era spenta all'improvviso, fermandosi senza luci in mezzo alla carreggiata.