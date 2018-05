Europee chiudono positive, Milano +0,51% con bancari in recupero

Chiusura positiva per le principali piazze finanziarie europee, che non reagiscono alla decisione del presidente americano di voler uscire dall’accordo sul nucleare. In particolare Londra cresce dell’1,28%, Amsterdam segna +0,54%, Francoforte +0,24%, Parigi +0,23%. A Milano, il Ftse Mib segna un progresso dello 0,51% e l’All Share +0,5%. Tra le blue chips recuperano i bancari con Bper che avanza dell’8,26%, Ubi che segna +3,5% e Banco Bpm che guadagna il 2,91%. Ben intonate anche le società del comparto petrolifero sul rialzo del prezzo del petrolio: Saipem segna +5,89%, Eni +2,77%, Tenaris +1,64%. Vendite su Pirelli che cede il 2,31%, Fca -1,95% e Snam che lascia sul terreno l’1,63%.