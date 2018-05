'Imperdibili100', l'offerta Fiat e Lancia

Foto dall'ufficio stampa di Fca

Nuova offerta Fiat e Lancia solo per maggio. L'iniziativa 'Imperdibili100', finanziata con 100 milioni di euro, prevede un prezzo speciale per l'acquisto di alcune vetture, oltre alla possibilità di iniziare a pagarle da gennaio 2019 senza versare alcun anticipo. "La Panda per la prima volta nella storia - spiegano all'Adnkronos dalla Fiat Chrysler Automobiles (Fca) - non è mai costata così poco: costa 7.400 euro al posto di 8.900. Stesso discorso per la Lancia Ypsilon a 8.950 euro circa 1.500 euro in meno". Tan e Taeg? "Il primo è al 6.25% e il 9,9%" precisa.

L'offerta 'Imperdibili100' riguarda tutta la gamma Fiat. Si può acquistare la 500L a 13.500 euro, la Fiat Tipo 5 porte da 12.500 euro con gli optional in omaggio, la Fiat Punto a partire da 8.200 euro, la Qubo a 10.250 Euro e Doblò a 13.950. Il crossover Made in Italy 500X è disponibile a partire da 15.500 Euro, mentre la 500 a 9.990 Euro.

Inoltre solo a maggio, sempre per la gamma Fiat e Lancia Ypsilon i modelli ad alimentazione GPL saranno disponibili allo stesso prezzo del benzina. Porte aperte a maggio per l'offerta in tutte le concessionarie Fiat e Lancia nei fine settimana del 12-13 maggio e 26-27 maggio.