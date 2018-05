Navicelle cargo a 1.100 km/h

Fermo immagine dal video Hyperloop

I vertici di Virgin Hyperloop One, dopo aver annunciato una partnership con il colosso dei trasporti cargo Wp World hanno affidato al prestigioso studio britannico di architettura Foster + Partners la progettazione di una rete ad alta velocità dedicata alle merci, in grado di rispondere alle esigenze di velocità e sostenibilità del prossimo Futuro. Ecco nel video l'avveneristico progetto.

La rete cargo progettata da Foster + Partners vede tunnel dentro cui le navicelle viaggeranno a oltre 1.100 km/h completamente ricoperti di pannelli solari in grado di alimentare l’intero sistema. Le futuristiche stazioni-magazzini pensate per essere realizzate nei pressi delle varie città, inoltre, permetteranno uno smistamento rapido della merce, e una consegna altrettanto rapida a domicilio o in azienda attraverso droni volanti e furgoni a guida autonoma.