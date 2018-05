Acea, +18% utile netto nel primo trimestre

(Fotogramma)

La multiutility dell'energia e dell'acqua Acea ha registrato un risultato netto del gruppo nel primo trimestre 2018 di 77 milioni di euro, il +18% in più rispetto ai 66 milioni di euro del primo trimestre 2017. L'Ebitda ammonta a 229 milioni di euro, il +7% rispetto ai 214 milioni di euro di un anno fa.

“Questo primo trimestre già mostra i positivi segni della forte accelerazione che stiamo imprimendo al Gruppo - ha sottolineato Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato del Gruppo Acea- Tutti i dati sono in crescita e sono pienamente in linea con il piano industriale, anche per quanto riguarda gli investimenti. Tale andamento, appunto, è attribuibile principalmente alle azioni poste in essere nei mesi scorsi a livello gestionale, che stanno portando i frutti attesi. La performance registrata in questo inizio d’anno ci permette di confermare la guidance per il 2018 già comunicata al mercato.”

I risultati raggiunti dal Gruppo Acea nel primo trimestre 2018 sono superiori alle previsioni e pertanto consentono di confermare la guidance già comunicata al mercato -si legge nella nota Acea-. Si ribadisce la volontà del Gruppo di realizzare importanti investimenti in infrastrutture che, senza incidere sulla solidità della struttura finanziaria consolidata, abbiano un immediato impatto positivo sulle performance, sull’Ebitda e sui processi di fatturazione e incasso.

La struttura finanziaria risulta solida per gli anni futuri. Il debito al 31 marzo 2018 è regolato per il 73% a tasso fisso in modo da garantire la protezione da eventuali rialzi dei tassi di interesse nonché da eventuali volatilità finanziarie o creditizie. La durata media del debito a medio – lungo termine si attesta a 6 anni. Si evidenzia che il costo medio dello stesso passa dal 2,6% del 31 dicembre 2017 al 2,3% del 31 marzo 2018, grazie anche all’emissione obbligazionaria conclusa a febbraio di quest’anno.