Disoccupazione in anticipo se apri una startup

(Fotogramma)

Il disoccupato che vuole mettersi in proprio aprendo una startup oppure entrando a far parte di una società può richiedere l'anticipo della Naspi, l'indennità mensile di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà (licenziamento, scadenza del contratto o dimissioni per giusta causa). Ciò è possibile anche per chi gli iscritti agli albi professionali che decidono di esercitare come liberi professionisti.

Uno strumento importante che possono richiedere coloro ai quali è stata riconosciuta l'indennità sostitutiva per disoccupazione per far fronte alle spese necessarie per avviare una società o una startup.

Chiedendo l'anticipo Naspi, infatti, tutto l'importo dell'indennità di disoccupazione spettante (e non ancora percepita) viene pagato in un'unica soluzione, esclusi gli assegni familiari e la contribuzione figurativa. È bene ricordare però che sull'importo riconosciuto con l'anticipo Naspi sarà operata una trattenuta Irpef secondo le regole ordinarie. Per richiedere la disoccupazione in anticipo e in un'unica soluzione bisogna fare domanda entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma o di impresa individuale; la domanda però deve essere inoltrata tramite una delle modalità telematiche offerte dall'Inps, ad esempio chiamando al numero verde 06164164 oppure entrando nell'area personale del sito dell'Istituto. Si può richiedere anche rivolgendosi a un patronato, che offre assistenza gratuita.

Alla domanda per l'anticipo della disoccupazione vanno allegati tutti quei documenti che dimostrano l'avvio della attività di impresa per la quale si richiede lo strumento. Se l'anticipo Naspi fa riferimento all'inizio dell'attività come libero professionista è necessario dichiarare l'iscrizione all'albo professionale di riferimento.