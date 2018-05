Quanto spende l'Italia per esercito e armi

(Fotogramma)

Nel 2017 l'Italia ha speso 29,2 miliardi di euro per acquistare armamenti e mantenere il proprio esercito. E' quanto ha rilevato il report Trends in World Military Expenditure del SIPRI, l'Istituto Internazionale di Stoccolma per le ricerche sulla pace. L'Italia è dodicesimo posto nella classifica delle spese militari, dominata dagli Stati Uniti, ed è il quarto Paese europeo, dopo Francia, Regno Unito e Germania. Un report che certifica un aumento generale della spesa militare mondiale che nel 2017 ha raggiunto il record storico di 1.739 miliardi di dollari, l'1,1% in più rispetto all'anno precedente. Alla corsa agli armamenti però non ha preso parte la Russia che, complici le difficoltà economiche che sta attraversando il Paese, ha ridotto gli investimenti militari a 66,3 miliardi di dollari.

Tra coloro che hanno incrementato la spesa militare c’è la Cina, così come Francia e Stati Uniti; negli ultimi 10 anni, invece, gli investimenti dell'Italia sono calati del 17% ma nonostante ciò il nostro Paese è ancora tra quelli che spende di più. D'altronde l'Italia deve investire per mantenere quello che secondo l'annuale report di Global Firepower (dove vengono analizzati gli armamenti, gli eserciti e la posizione strategica dei singoli Paesi) è l'11esimo esercito più forte al mondo. Anche questa classifica è dominata dagli Stati Uniti (e non potrebbe essere altrimenti visto che gli Stati Uniti rappresentano il 35% della spesa militare mondiale), seguiti dalla Russia e dalla Cina. Nel dettaglio, l'Italia secondo i dati del Global Firepower conta 267.500 soldati, 828 velivoli, 200 carri armati e 143 unità navali: numeri che rabbrividiscono di fronte a quelli statunitensi (2 milioni e 83mila militari, 13 mila velivoli, 5.884 carri armati e 415 unità navali) e russi (3 milioni e 586mila soldati, 3.914 velivoli, 20mila carri armati e 352 unità navali). Per il 2018 - secondo il rapporto Mil€x a cura dell'Osservatorio sulla spesa militare italiana - il budget italiano subirà un incremento del 4% rispetto a quello dello scorso anno. In basso l'infografica realizzata da Money.it.