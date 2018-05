Dormakaba più forte in Sud America con l'acquisizione del Gruppo Klaus

Dormakaba ha concluso con successo l’acquisizione del Gruppo Klaus, leader di mercato per i sistemi chiavi in diversi paesi del Sud America. L’azienda, con sede a Lima, Perù, produce chiavi, barre ed altri prodotti in ottone, commercializzandoli e servendo diversi canali distributivi, principalmente in Sud America. Klaus - con circa 200 dipendenti, un fatturato attorno ai 12 mln di dollari nell’esercizio fiscale 2017 - conta su un solido posizionamento di mercato nell’area.

Grazie a questa acquisizione, si legge in una nota, la Business Unit Key Systems di dormakaba rafforza ulteriormente sia la propria presenza in Sud America che la propria posizione di mercato nella regione. La rete distributiva dell’azienda acquisita permetterà inoltre a dormakaba di commercializzare i propri prodotti, in particolare macchine duplicatrici e soluzioni automotive.

Come sottolinea Stefano Zocca, COO del Segmento Key & Wall Solutions, "questa acquisizione ci consente di operare nelle aree non ancora presidiate in Sud America e di ottimizzare ancor di più la nostra presenza industriale a livello globale. L’operazione ci offrirà anche l’opportunità di stabilire un centro di competenza e logistico per il Sud America a Lima , sfruttando la posizione favorevole della località". Le parti hanno convenuto di non condividere i dettagli finanziari dell’operazione, che dormakaba prevede risulteranno immediatamente positivi per l’EPS e, entro 2 anni, per il margine EBITDA .