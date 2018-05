Verso lo stop ad aumento Iva

Fotogramma

''Con futuri provvedimenti legislativi si provvederà a disinnescare in maniera puntuale le attuali clausole di salvaguardia, mantenendo ferma la volontà di non far gravare tali manovre sulle spalle dei cittadini''. La relazione al Def - presentata dal relatore Laura Castelli (M5S) e approvata dalla commissione Speciale della Camera (voto favorevole di grillini e Lega nord, il Pd si è astenuto mentre Forza Italia ha votato contro) - conferma l'intenzione di cancellare l'aumento dell'Iva e delle accise, previsto per il prossimo anno.

Tra gli interventi che saranno messi in campo il prossimo anno, nella relazione si citano: aiuti per le famiglie e contrasto alla disoccupazione.