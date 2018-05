Mutui, le migliori offerte di maggio

(Fotogramma)

Stipulare adesso un mutuo è un passo da consigliare? La risposta è sì. Chi ha intenzione di comprare casa, può festeggiare. Infatti, il tasso sui mutui erogati dalle banche è sceso nuovamente a nuovi minimi storici.

Le novità più importanti del mese di maggio sono state il repricing di Webank in forte riduzione di 10/25 punti base sia sui mutui a tasso variabile, su cui è stato eliminato il floor, sia sui mutui a tasso fisso; e un repricing migliorativo sui mutui a tasso fisso da parte di chebanca. Le altre banche, invece, hanno semplicemente attuato dei piccoli aggiustamenti sui fissi per recepire le piccole variazioni dell’indice IRS.

Anche i mutui vivono una loro stagionalità. In questo periodo dell'anno le banche presentano le ultime offerte e in questa fase caratterizzata da tassi ancora bassi, il potenziale mutuatario, che aspira all’acquisto accendendo un mutuo prima casa, fa bene a vagliare le varie proposte presenti sul mercato.

Chi vuol accendere un mutuo per acquistare la casa tanto agognata, deve sempre valutare le migliori offerte effettuate dalla banche. Ecco due simulazioni di acquisto realizzate per AdnKronos da MutuiSupermarket.it:

SIMULAZIONE PER MUTUO A TASSO VARIABILE - Mutuo acquisto, tasso variabile a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell'immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma.

Ai primi 5 posti fra gli istituti che offrono i mutui più vantaggiosi, abbiamo Credem (istruttoria in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 0,65%; TAN 0,32%; rata 602,22 €, TAEG 0,63%); IW Bank (istruttoria online; indice Euribor 1 mese; Spread 0,85%; TAN 0,55%; rata 616,14 €; TAEG 0,65%), Hello Bank (istruttoria online; indice Euribor 1 mese; Spread 0,90%; TAN 0,53%; rata 614,99 €; TAEG 0,65%); UBI Banca (istruttoria in filiale; Euribor 1 mese; Spread 0,85%; TAN 0,55%; rata 616,14 €; TAEG 0,69%), Intesa Sanpaolo (istruttoria in filiale; Euribor 1 mese; Spread 0,90%; TAN 0,53%; rata 614,80 €; TAEG 0,69%).

SIMULAZIONE PER MUTUO A TASSO FISSO - Mutuo acquisto, tasso fisso a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell'immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma.

In questo caso, a maggio le 5 offerte più interessanti risultano quelle di IWBank (istruttoria online; TAN 1,50%; rata 675,56 €; TAEG 1,61%); UBI Banca (istruttoria in filiale; TAN 1,50%; 675,56 €; TAEG 1,68%); Webank (istruttoria online; TAN 1,65%; rata 685,26 €; TAEG 1,69%); Crédit agricole – Cariparma (istruttoria in filiale; TAN 1,61%; rata 682,67 €; TAEG 1,73%); %); Intesa Sanpaolo (istruttoria in filiale; TAN 1,60%; 682,02 €; TAEG 1,78%).