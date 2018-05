Trenitalia, ad agosto Fido viaggia a 5 euro

Un’altra estate all’insegna del rispetto per gli animali: ad agosto i cani di media e grossa taglia viaggeranno al prezzo promozionale di 5 euro su Frecce, Intercity e Intercity Notte. Per il terzo anno consecutivo Trenitalia offre la possibilità ai suoi clienti di portare in treno il proprio cane pagando, anziché la metà del prezzo Base, un ticket simbolico di 5 euro, a prescindere dalla destinazione.

Questa speciale promozione, volta a contrastare il fenomeno degli abbandoni estivi, si può richiedere per viaggiare in prima e in seconda classe, nei livelli di servizio Business e Standard e nei servizi cuccette, vagoni letto ed Excelsior. Il biglietto è acquistabile presso le biglietterie Trenitalia e le agenzie di viaggio abilitate. Nell'agosto del 2017 furono 15mila i biglietti venduti al prezzo promozionale di 5 euro. Gli animali di piccola taglia viaggiano sempre gratuitamente, all’interno dell’apposito trasportino, su tutti i convogli Trenitalia. Le informazioni sul trasporto degli animali a bordo sono disponibili sul sito trenitalia.com