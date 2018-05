Il mondo sotto una montagna di debiti

AFP / PAUL J. RICHARDS

Il debito globale sale "ininterrottamente" dalla Seconda Guerra mondiale, toccando nel 2016 un nuovo picco di 164.000 miliardi di dollari, circa il 225% del pil del pianeta. E' il quadro che emerge da un nuovo paper del Fondo monetario internazionale che passa in rassegna il debito 'lordo' (pubblico più privato) di 190 paesi dal 1950 ad oggi. E, non senza sorprese, si scopre che le economie più indebitate del mondo sono anche le più ricche.

I primi tre 'singoli' debitori nella classifica mondiale sono Stati Uniti, Cina e Giappone e rappresentano oltre la metà del debito globale, significativamente superiore alla loro quota di produzione globale. Al primo posto gli Usa con un debito lordo (pubblico più privato escluse le società finanziarie) a 48mila miliardi; a seguire la Cina a 25,5 mila miliardi, il Giappone a 18,2mila miliardi e la Francia a 6,7 mila miliardi. Il debito delle restanti economie avanzate complessivamente ammonta a 46,2 mila miliardi, mentre dei restanti paesi emergenti a 12,7mila mld.

L'approdo della Cina tra le prime posizioni è comunque uno sviluppo relativamente nuovo, con la quota del colosso asiatico nel debito globale che è salita da un livello inferiore al 3% agli inizi del millennio a oltre il 15% oggi, con l'ascesa del credito dopo la crisi finanziaria globale.

Rispetto al picco precedente del 2009, il debito globale è ora superiore del 12% rispetto al prodotto interno lordo, con un trend generale in rialzo trainato dal settore privato, che dal 1950 ad oggi ha quasi triplicato il suo debito. E se ampliamo la visione, emerge come "il debito globale abbia seguito tendenza al rialzo quasi ininterrotta dalla Seconda guerra mondiale ad oggi", osservano gli analisti del Fondo.

Le economie avanzate hanno dominato il panorama per quasi sei decenni, con il debito del settore privato non finanziario che ha raggiunto un picco del 170% del pil nel 2009, mentre le economie emergenti hanno assunto un ruolo guida all'indomani del collasso di Lehman Brother, data convenzionale per indicare l'inizio della grande crisi finanziaria. Nonostante ciò il divario tra il debito del G20 e i mercati emergenti è ancora significativo, superando in media il 90% del pil. I paesi a basso reddito invece rappresentano meno dell'1% del debito globale, ben al di sotto del loro prodotto.

Inoltre anche se la storia del debito globale è stata dominata dal settore privato, anche il debito pubblico ha svolto un ruolo importante con due fasi distinte: fino alla metà degli anni '70 è diminuito progressivamente per effetto della crescita e dell'inflazione nelle economie avanzate, dopo ha invertito il suo corso con dinamiche diverse nei vari paesi.