Bicocca sceglie la sharing mobility

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Iscrizioni al servizio a costo zero. Offerte promozionali sulle tariffe orarie. Codici voucher per usufruire di pacchetti di minuti omaggio. Sono solo alcuni esempi delle agevolazioni garantite dalle nuove convenzioni che l’Università di Milano-Bicocca ha stipulato con gli operatori di sharing mobility in servizio a Milano (da DriveNow a Ubeeqo, da Ecooltra a Genial Move, da Car2go a Share’nGo, da Busforfun a Flixbus) e che si aggiungono agli accordi già in essere con le aziende di trasporto pubblico come Atm o Trenitalia. Convenzioni che saranno presentate mercoledì 23 maggio in occasione del Bicocca Mobility Day, la giornata dedicata alla mobilità sostenibile e integrata, promossa dal gruppo BASE (Bicocca Ambiente Società Economia) dell’ateneo.

Dalle 10 alle 16, negli stand dislocati in piazza dell’Ateneo Nuovo 1, studenti e personale dell’università potranno scoprire le condizioni vantaggiose loro riservate dagli operatori del settore e provare i mezzi di trasporto messi a disposizione.

I nuovi accordi con i servizi di sharing mobility rispecchiano una "trategia condivisa con tutti gli atenei della Rus, la Rete delle università italiane per lo sviluppo sostenibile – spiega Matteo Colleoni, Mobility Manager di Milano-Bicocca – e permettono da un lato di rispondere a una domanda sempre più diversificata e dispersa territorialmente, dall'altro di integrare un sistema di mobilità che mantiene il suo asse prioritario nel trasporto pubblico. Infatti oltre l'80 per cento della popolazione studentesca milanese raggiunge le università per mezzo del trasporto pubblico locale".

Il Bicocca Mobility Day -#Bicoccamobilityday- si inserisce all’interno del Festival dello sviluppo sostenibile 2018 promosso da Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) oltre che tra gli eventi per la celebrazione del ventennale di Milano-Bicocca (#Bicocca20). Nella prima parte della giornata, dalle 11 alle 12.30 nell'Edificio U6 (Aula 09), è in programma una tavola rotonda, dal titolo 'Quale futuro per la mobilità sostenibile?', che metterà a confronto istituzioni e operatori del settore.

Dopo i saluti del rettore dell’Università Bicocca, Cristina Messa, interverranno, tra gli altri, l’assessore ai Trasporti di Regione Lombardia, Claudia Terzi, l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, e Matteo Colleoni. Coordina Marco Mazzei, di Milano Bicycle Coalition.

Nella seconda parte della giornata, dalle 13.30 alle 18, si svolgerà un bike tour rivolto agli studenti del corso Bbetween 'Think green, be cool', in collaborazione con Parco Nord Milano, BikeMi by ClearChannel e Ofo. Un viaggio 'dall'industria pesante all'industria pensante' attraverso i luoghi significativi del quartiere, con arrivo alla cascina sede del Parco Nord Milano: Teatro Arcimboldi, Collina dei Ciliegi, Bicocca degli Arcimboldi, Bicocca Stadium, Torre Breda, Hangar Bicocca, Bunker Breda. A seguire, lavori di gruppo coordinati dal team Base. La partecipazione all’evento è gratuita. Occorre però registrarsi su Form Mobility day.