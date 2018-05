Bper e 'The One' per made in Italy agroalimentare in Usa

(Fotogramma)

Nell’Anno nazionale del cibo italiano - proclamato dal Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) - Bper Banca rafforza il sostegno in favore delle imprese italiane siglando un accordo di collaborazione con THE ONE Company, società che favorisce l’ingresso di aziende del Made in Italy agroalimentare negli Stati Uniti attraverso i suoi uffici di Milano e New York.

Come si ricorda in una nota, il Gruppo Bper è da tempo attivo sui temi dell’internazionalizzazione: nel 2015 l’Istituto ha lanciato la piattaforma BPER Estero - attiva sul sito www.bperestero.it - "con l’obiettivo di ampliare e migliorare i percorsi di internazionalizzazione delle imprese, fornendo direttamente online le risorse e le informazioni utili per rendere più efficace e strutturata l’espansione all’estero".

Gli Stati Uniti rappresentano una notevole opportunità di business per le imprese italiane ma la peculiarità e la complessità di un mercato così eterogeneo - sottolinea la banca - "rendono opportuno affidarsi ad operatori di comprovata esperienza e professionalità, con stabile presenza su quel mercato".

La collaborazione annunciata oggi punta a combinare "la struttura e le competenze di Bper Estero con il know how verticale e il capitale relazionale di The One, maturato in oltre dieci anni di esperienza al fianco delle PMI e grandi imprese italiane tra cui Caffè Motta e Fattorie Osella".

Commentando l'accordo Michele Bandini, Responsabile Internazionalizzazione Imprese per il Gruppo BPER, sottolinea come "l’evoluzione dei mercati spinge le aziende a ricercare anche all’estero segmenti di business sempre più specifici e diversificati. BPER Banca a questo proposito vuole costruire una rete di supporto ai suoi clienti sempre più personalizzata e altamente qualificata: nell’ambito del Made in Italy che vuole cogliere le opportunità del mercato americano, abbiamo sottoscritto una collaborazione – quella con THE ONE - che garantisce senza dubbio un valore aggiunto per le imprese".

“L’avvio di questa partnership con il sesto gruppo bancario in Italia - afferma Lorenzo Zurino, CEO di THE ONE - è per la nostra azienda un motivo di orgoglio, a testimonianza del lavoro fatto in questi anni e del capitale reputazionale acquisito sul campo”.