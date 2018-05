Contenuto a cura di Assilea

“LORO 1, Quelli che fanno innovazione”. Inizia con un richiamo al titolo dell’ultimo film del premio Oscar Paolo Sorrentino il primo video di Assilea - Associazione Italiana Leasing - che racconta il mondo delle imprese che crescono, investono, fanno innovazione e riescono a competere grazie alla duttilità e al supporto di uno strumento finanziario come il lease.

Il video è il racconto dei successi di Co.Stamp - progettazione e realizzazione di stampi per la pressofusione di alluminio e magnesio - di Sirone (Lecco), Seriopalst - produzione di imballaggi in flaconi di plastica rigida - di Urniano (Bergamo), IVAR - produzione articoli innovativi per impianti di riscaldamento e sanitari - di Prevalle (Brescia) e Piazza Italia - abbigliamento uomo, donna, bambino - di Napoli. L’immagine di un pezzo di Paese che produce ricchezza e lavoro ed esporta nel mondo, ma rimane legato al proprio territorio.

E’ l’Italia di “Quelli che fanno innovazione”, contrapposti ai Loro raccontati da Sorrentino.