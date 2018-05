Super offerta Ryanair per l'estate

(Foto Afp)

Fino al 20% di sconto sui voli Ryanair. La compagnia aerea irlandese dedica ai suoi clienti una super offerta per ritagliarsi una vacanza low cost durante la bella stagione. La promozione infatti, con tariffe che partono da 7,99 euro, riguarda viaggi da effettuare tra giugno e settembre. Un esempio? Milano-Londra a 12,99 euro. Oppure Roma-Corfù a 19,99 e Bologna-Ibiza a 22,84 euro. Tante ghiotte occasioni, per tutti i gusti e per tutte le tasche, dedicate a coloro che vorrebbero trascorrere le vacanze estive in una capitale europea o in una località di mare. Occhio, però, alla scadenza dell'offerta: è possibile acquistare i biglietti di volo scontati solo fino allo scoccare della mezzanotte del 23 maggio.