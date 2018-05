Via libera al decreto Alitalia

(FOTOGRAMMA)

Via libera al decreto legge Alitalia , con la proroga dei tempi per il completamento della procedura di cessione della compagnia, da parte della commissione Speciale del Senato.

Il provvedimento è stato approvato con le modifiche contenute nell'emendamento del relatore Mario Turco (M5S) che ha ottenuto il mandato a riferire in aula da parte di tutti i gruppi.

L'emendamento presentato dal relatore, e approvato dalla commissione, stabilisce che ''i commissari della società Alitalia in amministrazione straordinaria trasmettono alle Camera, entro 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore'' del decreto legge, una relazione ''concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione''.

Nel dossier trasmesso a Camera e Senato dovranno essere evidenziati, in particolare, ''i dati riferiti ai contratti aziendali in corso di fornitura carburante, di leasing e di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ai contratti di servizi esternalizzati maggiormente rilevanti''.

Inoltre il documento che sarà trasmesso al parlamento dovrà contenere dati relativi ''l'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, sia antecedenti che successivi all'amministrazione straordinaria, dando altresì conto degli eventuali contenziosi in essere e delle attività di recupero crediti e altre attività patrimoniali, finalizzate alla salvaguardia del capitale d'impresa''.

Anche la consistenza della forza lavoro impiegata dovrà far parte delle informazioni che saranno trasferite al parlamento, ''suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e al numero di unità di personale dipendente in cassa integrazione guadagni''. Infine dovranno essere fornite informazioni sul raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del programma di cessione. Nella relazione i commissario dovranno dare conto anche delle attività compiute nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e quella della dell'approvazione finale del provvedimento.