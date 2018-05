Conou: in Piemonte cresce raccolta olio lubrificante usato

(Fotolia)

Oltre 16 mila 500 tonnellate di olio lubrificante usato, proveniente dai motori delle automobili e dai macchinari industriali, raccolte nel 2017 in Piemonte. È il dato diffuso dal Conou (Consorzio nazionale per la raccolta, gestione e trattamento dell’olio lubrificante usato) in occasione della giornata inaugurale di Circonomia, il festival dell'economia circolare e delle energie dei territori, giunto alla terza edizione. Il Consorzio, per la prima volta partner della manifestazione, ha presentato i risultati territoriali durante il seminario 'Economia Circolare come nuovo paradigma del produrre e del consumare'.

A guidare la performance della regione è la provincia di Torino, dove sono state raccolte 9.261 tonnellate di oli usati, destinate in primis alla rigenerazione per la produzione di nuove basi lubrificanti. A seguire, Alba con 2.182 tonnellate, Asti con 589, Biella (345 ton), Cuneo (2.086 ton), Novara (1.191 ton), Verbania (228 ton) e Vercelli (725 ton).

''La raccolta e la rigenerazione degli oli lubrificanti usati – ha spiegato il presidente del Conou Paolo Tomasi – rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare, che dal 1984 ad oggi ha consentito all’Italia di raggiungere le migliori performance europee nella gestione di questo rifiuto pericoloso. I risultati del Piemonte sono molto soddisfacenti e sono il segnale di una raccolta efficace, puntuale e ben ramificata sul territorio''.

''Produrre basi lubrificanti rigenerate con caratteristiche identiche a quelle di prima raffinazione è un vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia nazionale e locale - ha aggiunto Tomasi - per questo ci auguriamo che le amministrazioni pubbliche continuino ad impegnarsi per la diffusione di isole ecologiche adibite anche al conferimento degli oli lubrificanti usati”. In Piemonte Conou può contare su cinque aziende specializzate per la raccolta e la gestione dell’olio minerale usato.