Italia Economia n. 21 del 23 maggio 2018

1. IL REPORTAGE: Space economy vale 350 miliardi di dollari, apre Lab alla Bocconi 2. IL SERVIZIO: Arrivano i droni nella centrale di Civitavecchia dell’Enel 3. MADE IN ITALY: Forum Pa, un Libro Bianco per il governo 4. LA FINESTRA SUI MERCATI: Qe, più difficile una proroga 5. 120 SECONDI DI NOTIZIE: - Caffè. Gli italiani spendono per il caffè espresso 260 euro all'anno. - Agricoltura. Meno produzione agricola, in Italia, nel 2017. - Alitalia. Trimestre del riscatto per Alitalia. - Conti pubblici. Il debito pubblico non accenna a scendere. - Fmi. Il Fondo monetario internazionale vede rosa sul futuro dell'Europa. 6. PROMETEO: 1. Ferro, rame e alluminio, dai Raee nuova materia prima 2. La tecnologia si ricicla e festeggia 30 anni di economia circolare