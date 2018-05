Made in Italy: Forum Pa, un Libro Bianco per il governo - Italia Economia n. 21 del 23 maggio 2018

Puntare su una Pa rinnovata e aperta e sulla trasformazione digitale come strumento abilitante per lo sviluppo del Paese: questa l’unica via per raggiungere entro il 2030 gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’assemblea generale delle Nazioni Unite. Questo il filo conduttore del Forum Pa 2018, progettato e organizzato da Fpa, società del gruppo Digital360.