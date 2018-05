120 secondi di notizie - Italia Economia n. 21 del 23 maggio 2018

5. 120 SECONDI DI NOTIZIE: - Caffè. Gli italiani spendono per il caffè espresso 260 euro all'anno. Il macinato è preferito da oltre nove consumatori su dieci, il resto si divide tra chi preferisce l'americano o il caffè d'orzo. - Agricoltura. Meno produzione agricola, in Italia, nel 2017. Secondo l'Istat i volumi sono calati del 2,4 per cento: la performance del settore è stata condizionata da eventi sfavorevoli legati ai cambiamenti climatici - Alitalia. Trimestre del riscatto per Alitalia. I primi tre mesi dell'anno si sono chiusi per il vettore nazionale con perdite operative dimezzate e un aumento dei ricavi di circa il 4 per cento. - Conti pubblici. Il debito pubblico non accenna a scendere. Secondo gli ultimi dati di Bankitalia, a marzo il debito dello Stato e delle pubbliche amministrazioni è salito di altri 16 miliardi circa superando ancora una volta la soglia dei 2.300 miliardi. - Fmi. Il Fondo monetario internazionale vede rosa sul futuro dell'Europa. Nel 2018, secondo i suoi economisti, il pil aumenterà del 2,6 cento per poi rallentare al 2,2 per cento nel 2019.