Come richiedere la Carta REI

(Fotogramma)

La Carta REI è la card di pagamento elettronica sopra la quale viene accreditato il contributo economico riconosciuto con il reddito di inclusione, la misura per il contrasto alla povertà introdotta dal Governo Renzi. Il reddito di inclusione - come noto - oltre a prevedere un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa riconosce ai beneficiari un contributo economico di importo variabile a seconda del numero di componenti nel nucleo familiare.

Nel dettaglio, per il componente solo l’importo accreditato mensilmente sulla Carta REI è di 187,50€, che sale a 294,50€ per le famiglie composte da due persone. Per i nuclei familiari composti da 5 unità, invece, il contributo del reddito d’inclusione subirà un incremento a partire dal 1° luglio 2018: da 485,41€ a 534€. La Carta REI viene riconosciuta una volta accolta l’istanza del reddito di inclusione; quindi per la richiesta di questa card elettronica basta compilare il modello per il reddito di inclusione e presentarlo al Comune di residenza. Una volta accolta la richiesta, infatti, l’INPS comunica a Poste Italiane l’indirizzo e i dati del beneficiario. A sua volta Poste Italiane invierà a una lettera al beneficiario comunicandogli di recarsi presso un ufficio postale abilitato per il ritiro della Carta REI. Questa però non potrà essere utilizzata immediatamente poiché per questioni di sicurezza il PIN vi verrà inviato in un secondo momento tramite busta chiusa. Quindi, non esiste una procedura specifica per richiedere la Carta REI poiché questa vi verrà consegnata automaticamente da Poste Italiane una volta che la richiesta per il reddito di inclusione sarà andata a buon fine.

Concludiamo ricordando alcuni “numeri” della Carta REI: ad esempio è importante sapere che il contante può essere ritirato tramite gli ATM Postamat presenti negli uffici di Poste Italiane, con un costo di commissione pari ad 1€. Il limite mensile prelevabile è di 240€, mentre il resto del denaro può essere utilizzato per i pagamenti tramite POS. Inoltre per alcuni esercizi commerciali - comprese le farmacie convenzionate - ai titolari della Carta REI viene riconosciuto uno sconto del 5% sugli acquisti.