E' morto Loris Fontana, il 're dei bulloni'. Cavaliere del Lavoro, aveva 97 anni. E' il 1952 quando a Veduggio con Colzano, nel cuore della Lombardia, con suo fratello Walter Fontana fonda un’azienda che produce viti e bulloni e che da subito si qualifica come un’impresa di successo.

Un'azienda che con il passare degli anni è diventata una multinazionale. Nel 1964 la Fontana sviluppa la produzione di viti in acciaio al boro, acquisendo un vantaggio competitivo tale che anche un colosso come Caterpillar sceglie per le sue forniture l’azienda di Veduggio. Sono oltre 130 i brevetti sviluppati negli anni, a cui si aggiungono innumerevoli trademark e trattamenti che costituiscono veri e propri punti di riferimento per il settore dei fasteners.

I funerali si terranno domani, 1 giugno, alle 10.30 presso la chiesa parrocchiale di San Martino a Veduggio.