Spread in calo

(Fotogramma)

Si attesta a 242,2 punti in apertura di giornata lo spread tra il Btp a 10 anni e il corrispondente Bund tedesco, con rendimenti a 2,79%.

Per quanto riguarda le Borse, apre in progresso per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib avvia gli scambi a 21.927 punti (+0,60%), l'All Share a 24.050 (+0,60%). In rialzo anche Parigi con l'indice Cac40 a 5.440 punti (+0,24%). Avvio positivo per la Borsa di Londra, con l'indice Ftse100 a 7.702 punti (+0,15%) e apertura con il segno positivo per la Borsa di Francoforte: l'indice Dax avvia gli scambi a 12.794 punti (+0,08%).