Disoccupati over 40, aiuti in arrivo nel Lazio

(Fotogramma)

''Come promesso in campagna elettorale, uno dei miei primi atti qui in Consiglio è stata la battaglia per chi perde il lavoro dopo i 40 anni. La disoccupazione, soprattutto in età avanzata, è un codice rosso che questa Regione deve affrontare con estrema priorità. Per questo, sono riuscito a fare introdurre nella legge di Bilancio appena votata, l’istituzione di un fondo specifico dedicato a queste persone ('Misure a sostegno dell’occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato i 40 anni di età'). Ogni anno, nel triennio 2018-2020, verranno stanziati 100mila euro da impiegare in misure di sostegno reale a una fascia che non ha nessuna tutela''. Così Sergio Pirozzi, consigliere regionale e Presidente della XII Commissione (Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione) del Consiglio regionale del Lazio.

''La copertura è prevista dal fondo già previsto nel bilancio nell'ambito del programma 'Sostegno all'occupazione'". È una piccola somma (che però sarà mio impegno far integrare con somme più consistenti nel collegato) ma è un passo fondamentale, perché è la riaffermazione di un principio che non era più stato considerato. E cioè che gli le istituzioni ricomincino a occuparsi di chi sta ai margini. Un passo alla volta, stiamo riportando gli ultimi al centro degli interessi della politica''.