Fortune Italia al debutto

La copertina del primo numero di Fortune Italia

Arriva oggi in edicola il primo numero di Fortune Italia. L'edizione in italiano della celebre rivista americana punta su un'intervista al Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, per la sua prima cover story. Il numero uno di Via Nazionale parla della sua conferma, dell'esigenza di tagliare il debito, della trasformazione delle banche. E della risposta protezionista, sbagliata, degli Stati Uniti.

Di innovazione e farmaci si discute con Stefano Vella, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco. In primo piano anche due realtà in grande trasformazione, come Aeroporti di Roma e Cattolica Assicurazioni.

Poi tante start-up, prevalentemente in rosa, e un focus sul business dello sport con due case history, il Barcellona e Roger Federer. Un'intera rubrica è dedicata al territorio, mentre alla nuova frontiera del Design Thinking guarda un approfondimento sulle scelte dei principali marchi a livello globale.