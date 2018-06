Giù lo spread, Piazza Affari in rialzo

(Fotogramma)

Spread in calo e apertura in forte rialzo per Piazza Affari. Trovato l'accordo per il nuovo governo, che giurerà oggi alle 16, i mercati sembrano tranquillizzarsi.

Lo spread tra Btp a 10 anni e omologhi tedeschi Bund si attesta al momento a 224 punti, in netto calo dagli oltre 250 punti alla chiusura dei mercati finanziari di ieri. Il rendimento dei titoli di Stato è al 2,64%

Piazza Affari ha aperto la seduta in forte rialzo dopo la fine dello stallo politico e la formazione del governo. Il Ftse Mib segna un balzo del 2,24% a 22.310 punti. Positive anche le altre piazze europee: a Francoforte il Dax segna +0,54% a 12.675 punti, a Londra il Ftse 100 segna +0,65% a 7.725 punti, a Parigi il Cac 40 segna +0,87% a 5.445 punti.