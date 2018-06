Immatricolazioni in calo

(Fotogramma)

Il mercato automobilistico italiano torna a rallentare, forse anche a causa delle tensioni politiche. I dati, diffusi dal Ministero dei Trasporti, mostrano a maggio 199.113 immatricolazioni, con un calo del 2,78% rispetto allo stesso mese del 2017 (allora furono immatricolate 204.807 auto). Nei primi cinque mesi del 2018 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 945.677 autovetture, con un andamento pressoché stabile (-0,34%) rispetto al periodo gennaio-maggio 2017, durante il quale ne furono immatricolate 948.938.

Sul fronte usato a maggio 2018 sono stati registrati 403.987 trasferimenti di proprietà (-2,23%), mentre nei primi cinque mesi i passaggi di proprietà sono stati 1.947.473 (-3,31% rispetto a gennaio-maggio 2017).

A maggio 2018 il volume globale delle vendite (603.100 autovetture) ha dunque interessato per il 33,01% auto nuove e per il 66,99% auto usate.

Una flessione, influenzata da "un momento di incertezza che non giova alla fiducia degli italiani". Lo sottolinea l'Unrae, l'Associazione delle Case automobilistiche estere esprimendo fiducia nel prossimo "governo che si è appena insediato, perché la gestione della transizione verso la mobilità del futuro ha bisogno urgente di essere accompagnata e guidata. "E' quanto mai urgente - continua il presidente Michele Crisci - un processo virtuoso che consenta all'Italia di raggiungere gli obiettivi fissati dalle normative europee, attraverso misure efficaci da un lato di svecchiamento e rinnovo del parco e dall'altro di realizzazione delle necessarie infrastrutture. Ciò favorirebbe la messa in circolazione di veicoli a minore impatto ambientale, assicurando una mobilità più moderna sia dal punto di vista ambientale, della sicurezza ed economicamente sostenibile per gli automobilisti''.