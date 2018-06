Dove investire in Borsa

(Afp)

Passata la tempesta sui mercati, la domanda è sempre la stessa. Per chi ha qualche risparmio, è il momento di comprare? E, se sì, dove puntare? "E' il momento giusto per investire - dice all'Adnkronos l'analista Massimo Intropido, fondatore e responsabile di Ricerca e Finanza -, soprattutto in titoli bancari, stando attenti al gestito perché potrebbero esserci stati dei riscatti in questo periodo qui per la paura".

Il trend negativo delle settimane scorse ha spaventato i risparmiatori, proprio gli istituti di credito ne hanno risentito maggiormente, ma "non bisogna lasciarsi trasportare dall'emotività". "L'importante è comprare anche poco, ma subito. Questo è il vero segreto" aggiunge l'analista tecnico. Diverso è il discorso relativo ai titoli di stato. "Qui il problema è il rendimento. Meglio scegliere quelli a 10 anni, perché per quanto rendono quelli a breve è meglio tenere i soldi sul conto".

Meglio stare lontani dall'oro perché, conclude Intropido, "i tassi americani saliranno" e, quindi, "c'è il rischio se va bene di non guadagnare nulla e se va male addirittura di perdere".