Arrivano le Memoji

La memoji di Tim Cook (Afp)

Ci sono anche le Memoji, personaggi divertenti e personalizzabili, tra le novità presentate ieri alla Worldwide Developer Conference 2018 (WWDC), la conferenza degli sviluppatori di Apple, a San José in California, durante la quale è stato presentato iOS 12, la nuova versione del sistema operativo mobile.

Le Memoji si creano direttamente in Messaggi scegliendo fra un insieme di caratteristiche all’insegna dell’inclusione e della diversità per formare una personalità unica. Anche l'attuale serie di Animoji si estende con l’aggiunta di nuovi personaggi: fantasma, koala, tigre e tirannosauro. Tutte le Animoji e Memoji ora possono rilevare l’occhiolino e i movimenti della lingua e offrire quindi ancora più espressioni. L'obiettivo è quello di rendere più espressive le comunicazioni con amici e familiari da iPhone X.

Con i nuovi effetti per la fotocamera, arrivano su Messaggi e FaceTime le Animoji, Filtri, Testo e Adesivi. I filtri Fumetto e Acquerello permettono di aggiungere più personalità alle foto e ai video, con le nuove etichette e forme gli utenti possono aggiungere didascalie e titoli per sottolineare parti di un’immagine e si possono inserire adesivi con i pacchetti di iMessage.

Ecco le altre novità presentate ieri alla WWDC 2018:

IOS 12 PIÙ VELOCE E REATTIVO - iOS 12 è pensato per rendere più veloci e reattive le attività su iPhone e iPad. La fotocamera è fino al 70% più veloce all’avvio, la tastiera compare con una rapidità fino al 50% maggiore ed è più reattiva quando si scrive. Le app si avviano fino a due volte più velocemente.

FACETIME DI GRUPPO - Con FaceTime di gruppo è facile parlare con più persone contemporaneamente. I partecipanti si possono aggiungere in qualsiasi momento, arrivare più tardi se la conversazione è ancora in corso, e scegliere se parlare in video o con solo l’audio via iPhone, iPad o Mac.

SIRI SHORTCUTS - Con Siri Shortcuts ora Siri funziona su qualsiasi app. Gli utenti possono personalizzare le Shortcuts impostando un semplice comando vocale per dare il via all’attività o scaricare la nuova app Shortcuts per creare una serie di azioni da diverse app, da svolgere con un semplice tap o un comando vocale personalizzato.

FOTO - La nuova sezione “Per te” fa comparire in un unico posto i tuoi momenti preferiti, riunendo i Ricordi e gli Album condivisi di iCloud. Grazie a una nuova funzione per i suggerimenti di condivisione è più facile condividere foto con gli amici. Grazie a una nuova funzione è ora possibile combinare più termini di ricerca per trovare le foto giuste.

MODALITÀ NON DISTURBARE E SCREEN TIME - Nuovi strumenti integrati in iOS 12 aiutano a controllare quanto tempo si trascorre sui dispositivi iOS. Le nuove modalità di Non disturbare permettono di interrompere la funzione in automatico in base a un’ora, ad una posizione o ad un’azione predefinita. Per ridurre le interruzioni, iOS 12 offre agli utenti più opzioni per controllare le notifiche che ricevono. Screen Time fornisce invece agli utenti informazioni dettagliate e strumenti per aiutarli a comprendere meglio e controllare quanto tempo trascorrono nelle app e sui siti web.

DISPONIBILITÀ - iOS 12 sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito per iPhone 5s e successivi, tutti i modelli di iPad Air e iPad Pro, iPad 5ª generazione, iPad 6ª generazione, iPad mini 2 e successivi e iPod touch 6ª generazione.