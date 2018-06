Debutta il nuovo Sole 24 Ore

(Fotogramma)

Cambia 'Il Sole 24 Ore'. Da oggi veste grafica rinnovata e una nuova offerta editoriale per il quotidiano economico. Non un semplice restyling ma una riforma radicale. Le parole d'ordine del cambiamento sono sintesi, selezione degli argomenti e specializzazione. "Per continuare a crescere bisogna saper cambiare", sottolinea il direttore del 'Sole 24 Ore' Guido Gentili nell'editoriale di oggi.

"Cambia la veste grafica: arriva un giornale - spiega - che privilegia la leggibilità e che concentra la sua informazione di qualità, più ricca di nuovi contenuti. Ma cambia soprattutto - aggiunge - la sua offerta editoriale, dalla carta stampata all'intera piattaforma, a partire dal Sole 24 Ore online, dove convivono tutti i tempi e le funzionalità dell'informazione digitale".

"Sintesi, selezione, specializzazione, cultura dei fatti. Un sicuro punto di riferimento nella stagione delle fake news. Il Sole 24 Ore - scrive Gentili - apre così una pagina nuova della sua storia, fatta di autorevolezza e di risposte puntuali al suo pubblico: imprenditori, professionisti, manager, risparmiatori, giovani che vogliono affacciarsi in un mondo del lavoro che cambia a una velocità mai vista prima. Insomma, un affidabile strumento di lavoro ma - conclude il direttore - anche molto di più, all'insegna della curiosità, delle passioni, delle letture che contano, del vivere meglio".