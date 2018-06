Milano chiude in calo nel giorno della fiducia

Piazza Affari chiude in calo nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte chiede la fiducia al Senato. E’ La peggiore in Europa con il Ftse mib che cede l’1,18%. Londra cala dello 0,70%, Parigi dello 0,22%. Unica positiva tra le grandi piazze Europee Francoforte, che mette a segno un incremento dello 0,13%. A Milano il comparto che paga di più è quello bancario. Tra le perdite spiccano quelle di Intesa Sp e Unicredit con cali di oltre tre punti e mezzo. Tra i rilazi il maggiore è quello di St con un incremento di oltre il 4%.