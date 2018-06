E' morto Pierre Carniti, storico leader Cisl

(Fotogramma)

È morto oggi a 81 anni Pierre Carniti, storico sindacalista della Cisl ed ex senatore. Nato a Castellone, in provincia di Cremona, il 25 settembre del 1936, nipote della poetessa Alda Merini, nel 1970 era diventato segretario della Fim, l'organizzazione dei metalmeccanici della Cisl, di cui era diventato poi segretario dal 1979 al 1985. Parlamentare europeo per due legislature, dal 1989 al 1999, Carniti è stato anche senatore, eletto con il Psi, nel 1993 e nel 1994.

Su invito della presidente Elisabetta Casellati l'aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Carniti.

"E’ un momento di dolore e di grave lutto per la Cisl e per tutto il movimento sindacale italiano - ha scritto su Twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan - Pierre è stato per i lavoratori italiani e per tutti noi un punto di riferimento costante ed una guida morale e politica. E’ stato un sindacalista che ha segnato con la sua azione sindacale davvero un'epoca. Lascia un vuoto enorme nella società italiana. Non lo dimenticheremo mai".