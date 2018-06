Tria: "Priorità governo è difesa risparmio"

Giovanni Tria (FOTOGRAMMA)

"Il nuovo governo ha tra le sue priorità la difesa del risparmio , in tutte le sue forme, come garantito dall'articolo 47 della Costituzione". E' quanto scrive il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel messaggio inviato al presidente di Acri Giuseppe Guzzetti, in occasione del XXIV Congresso nazionale dell'associazione che si è aperto a Parma.

Il neo ministro ha declinato l'invito, si legge ancora, "per la concomitanza" dell'evento con "l'inizio del mandato che rende problematica la partecipazione, come invece avrei fortemente desiderato".