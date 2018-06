Tim, Vodafone, Wind, 3 e Iliad: le offerte di giugno

(Fotogramma)

Con l'estate alle porte arrivano a giugno le nuove offerte delle compagnie telefoniche. Ecco cosa propongono Tim, Vodafone, Wind, 3 e Iliad, la compagnia francese appena sbarcata in Italia con le sue tariffe low-cost.

TIM

Dal 29 maggio tutti i clienti Tim possono ricevere con Tim Party ogni settimana regali, premi e sconti esclusivi: Giga, Minuti, film, intrattenimento, sconti su Smartphone e molto altro. Per accedere a Tim Party è sufficiente collegarsi a www.timparty.it da qualsiasi dispositivo con le proprie credenziali My Tim. I clienti possono attivare gratuitamente: 10 Giga per la linea mobile e 5 Euro di sconto per linea fissa, sono inoltre previsti premi personalizzati per i clienti e ogni giorno sarà possibile vincere tante Tim Bike e partecipare all’estrazione finale di un viaggio da sogno.

Tim ha lanciato la promo estate Supergiga & Chat che prevede due profili con cui i clienti possono avere fino a 50 Giga al mese per navigare in libertà. L’offerta è attivabile fino al 26 agosto. In dettaglio: - Supergiga & Chat 20GB: 10GB al mese e navigazione sulle Chat senza consumare giga a 10 Euro al mese per 3 mesi + 10GB gratis con TIM Party. - Supergiga & Chat XL 50GB: 40GB al mese e navigazione sulle Chat senza consumare giga a 20 Euro al mese per 3 mesi + 10GB gratis con TIM Party.

Per i clienti consumer ricaricabili è possibile attivare le nuove offerte internet. In dettaglio le opzioni: - Internet 8GB (mensile): 4GB utilizzabili durante la giornata e ulteriori 4GB nella fascia notturna 23:30-08:00 a 12 Euro. - Internet 24GB (mensile): 12GB utilizzabili durante la giornata e ulteriori 12GB nella fascia notturna 23:30-08:00 a 24 Euro. Per i clienti Tim Fisso o con addebito su carta di credito/conto corrente le opzioni hanno rispettivamente il costo di 6 o 12 Euro. - Internet 6 mesi 100GB: 50GB utilizzabili durante la giornate e ulteriori 50GB nella fascia notturna 23:30-08:00 a 49 Euro.

Per quanto riguarda il roaming, Tim, al fine di offrire soluzioni flessibili e corrispondenti alle esigenze dei clienti che viaggiano per piacere o per lavoro, rende disponibili offerte valide non soltanto nei Paesi Europei ma anche e negli Usa oltre che in moltissimi Paesi del resto del mondo, con soluzioni all inclusive per Internet, voce ed sms senza doversi preoccupare del proprio livello di consumo. - Per i viaggi in tutta Europa e negli Usa, l’offerta Tim in Viaggio Pass dedicata ai clienti privati, consente di beneficiare di 500 minuti, 500 SMS e 10 Giga 4G validi per ben 30 giorni dal primo utilizzo nei Paesi inclusi. Il costo dell’offerta è di 20 Euro. - Per i viaggi in oltre 70 destinazioni Extra Europee è sempre disponibile Tim in Viaggio Pass Mondo che al costo di 30 Euro, offre 100 minuti, 100 SMS e 500 Megabyte per 10 giorni dal primo utilizzo all’estero. Inoltre è possibile vedere sullo smartphone grazie al Download & Play i contenuti di TimVision – la tv on demand di Tim – all’estero nei paesi dell'Ue .

Tim International Senza Limiti è l’offerta riservata ai clienti stranieri che prevede a 9,99 Euro al mese su credito residuo: minuti illimitati verso tutti validi per il traffico in Italia e roaming nei Paesi Ue verso tutti i numeri mobili e tutti i numeri di Rete fissa italiani e dei Paesi Ue, 300 minuti internazionali dall’Italia verso l’estero per chiamare i seguenti Paesi: Cina, India, Bangladesh, Polonia, Perù, Romania, Messico, Colombia, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore, Cipro, 10 Giga (di cui massimo 4GB validi anche nei Paesi Ue) e navigazione sulle chat senza consumare giga in Italia.

VODAFONE

Ecco le offerte proposte da Vodafone: - Vodafone Simple, attivabile solo online: 5GB, 1000 minuti e 1000 SMS a 10 euro al mese (no vincoli, no costi di attivazione). Incluso nell’offerta, Vodafone Pass Social&Chat per navigare sui social network senza consumare i Giga del proprio piano. - Vodafone Simple +, attivabile solo online: 10GB, 1000 minuti e 1000 SMS a 15 euro al mese (no vincoli, no costi di attivazione). Incluso nell’offerta, Vodafone Pass Social&Chat per navigare sui social network senza consumare i Giga del proprio piano.

Tutte le offerte mobili di Vodafone Italia includono il tethering senza costi aggiuntivi. Su tutte le offerte mobili inoltre è possibile attivare Vodafone Plus, l’opzione con SMS illimitati, chiamate alla segreteria telefonica, Chiamami e Recall, chiamate al 414 per verificare il credito residuo, al costo di 2 euro al mese. Vodafone Plus è disponibile anche per i clienti under 30 a 1 euro al mese con chat illimitate.

Vodafone One è l’offerta per fisso e mobile per avere il meglio della rete Vodafone sia a casa sia fuori. A 29,90 al mese, i clienti Vodafone One possono avere IperFibra Vodafone fino a 1 Gigabit al secondo, sempre più performante grazie alla nuova Vodafone Power Station e per lo smartphone tutta la velocità del 4.5G con 5GB e 1000 minuti e Vodafone Pass Social&Chat incluso per navigare sui social senza consumare i propri Giga. Inoltre, gli appassionati di film e serie tv possono aggiungere Vodafone tv, il servizio di Vodafone Italia che integra in un’unica piattaforma tv tradizionale, on demand e Internet TV, a 11,90 euro al mese

Non mancano le offerte per i giovani come Vodafone Shake Remix, con cui è possibile scegliere il proprio mix di Giga, minuti e SMS e cambiarlo quando si vuole senza costi aggiuntivi; e l’offerta C’all Global dedicata ai clienti stranieri che vivono in Italia con tanti minuti internazionali e chiamate e videochiamate da app senza limiti

WIND

Wind lancia un’offerta speciale dedicata ai Wind Music Awards: i nuovi clienti Wind possono attivare, fino al 17 giugno, ‘All Inclusive’ Music Awards Edition per ascoltare e scaricare i propri brani preferiti, chattare e navigare in libertà. In più, recandosi nei negozi Wind, è possibile avere, inclusa nell’offerta, la cassa portatile Skullcandy Barricade Mini, dotata di connessione Bluetooth, di batteria con durata di sei ore e resistente all’acqua.

Wind continua, inoltre, l’iniziativa ‘Fuori Tutto’, con sconti esclusivi su numerosi smartphone e smart device della linea ‘Digital Home&Life’ per i clienti che hanno scelto la formula ‘Telefono Incluso’. Ad esempio, è possibile acquistare LG Q6 e HUAWEI P8 lite 2017 con uno sconto, rispettivamente, di 90 e di 70 euro. ‘Fuori Tutto’ prevede un piccolo anticipo e 12 rate a 0 euro al mese.

Proseguono i vantaggi anche di ‘All Inclusive Unlimited’, la soluzione completa per tutte le esigenze di comunicazione, con 5 Giga di traffico Internet, minuti illimitati e 500 SMS a 12 euro al mese. È, inoltre, possibile raddoppiare SMS e Giga, quando si desidera, con l’opzione ‘Wind Plus’, al costo di 6 euro ogni tre mesi. In più, i clienti che scelgono uno smartphone HUAWEI P20 Series, con rate mensili a partire da 2 euro, possono avere 10 Giga aggiuntivi ogni mese per la propria offerta.

Ai nuovi e già clienti con SIM ricaricabile, in abbonamento e Partita Iva, Wind propone i top smartphone Samsung Galaxy S9+, con un anticipo di 129,90 euro ed una rata di 17 euro, e Samsung Galaxy S9 con un anticipo di 99,90 euro ed una rata di 15 euro. In più, sono inclusi ogni mese 10 Giga di traffico Internet aggiuntivi per la propria offerta mobile.

A seguito della partnership di Wind Tre con Xiaomi, il brand Wind offre, inoltre, i due smartphone Xiaomi Mi MIX 2 e Redmi 5 Plus con la formula ‘Telefono Incluso’, per i clienti con SIM ricaricabile o in abbonamento, anche con partita IVA. Mi MIX 2 è disponibile con rata a partire da 2 euro al mese, mentre Redmi 5 Plus ha una rata mensile di 0 euro.

Wind mette a disposizione, nei propri negozi, tramite l’esclusiva linea ‘Digital Home&Life’, i prodotti della famiglia Google Home, gli smart speaker con controllo vocale per fare ricerche, riprodurre la musica e controllare la casa, con la formula ‘Telefono Incluso’. Per i clienti con sim mobile ricaricabile e in abbonamento, anche con partita IVA, e per i clienti con offerta Fibra ‘Wind Home’, Google Home Mini è incluso, mentre Google Home è disponibile con zero euro di rata e con un anticipo di 49,90 euro.

Infine, la gamma ‘Travel’ di Wind comprende diverse opzioni per chiamare e navigare dall’estero, che possono essere scelte in base alla durata del viaggio e ai contenuti desiderati. Ad esempio, ‘Travel Weekly’ prevede 200 minuti, di cui 100 per chiamare e 100 per ricevere telefonate, 200 SMS e 600 Mega di traffico Internet, al costo di 10 euro a settimana. ‘Travel Daily’, invece, include 30 minuti, di cui 15 per chiamare e 15 per ricevere, 30 SMS e 100 Mega di traffico Internet a 6 euro al giorno. Infine, ‘Giga Travel Weekly’ mette a disposizione 1 Giga di traffico Internet a settimana, al costo di 10 euro. Le offerte Travel, prevedono l’addebito del costo solo in caso di effettivo utilizzo. In abbinamento a tali offerte su base settimanale, è possibile attivare la nuova opzione ‘Restart’, per far ripartire nuovamente l’offerta. I clienti in abbonamento o con Partita IVA possono attivare l’offerta ‘Magnum Travel World’, che propone 200 minuti per chiamare e ricevere, 100 SMS e 700 Mega di traffico Internet a 35 euro ogni settimana.

3

Il brand 3 rende disponibili una serie di offerte con Giga illimitati, senza soglie né restrizioni. Le soluzioni 'All-In’ e 'Free’ nelle versioni Prime e Master, estendono, infatti, alla connettività Internet mobile il concetto di ‘unlimited’.

Ad esempio con 'All-In Master’, in abbinamento all’offerta fissa '3Fiber', i clienti hanno, sulla sim mobile, minuti illimitati, 1000 sms e Giga illimitati, al prezzo bloccato di 10 euro al mese, invece di 15, con la possibilità di includere anche uno smartphone. Con 'Free Master’, abbinato a '3Fiber', è invece possibile avere Giga illimitati e un telefono di fascia alta sempre nuovo ogni anno, a partire da 25 euro al mese, con Kasko inclusa. In entrambi i casi è possibile attivare anche la sola offerta mobile, per cui sono previsti 20 Giga al mese con 'Giga Bank', il servizio che consente di accumulare i Giga non consumati nel mese e di utilizzarli senza scadenza.

Il brand 3, a seguito della partnership di Wind Tre con Xiaomi, mette a disposizione dei propri clienti gli smartphone Mi MIX 2 e Redmi 5 Plus, che possono essere abbinati all’offerta ‘Play 15’, con rata mensile, rispettivamente, di 6 e di 4 euro. In alternativa, è possibile associare i due telefoni alle soluzioni 'All-In' di 3. Ad esempio, Redmi 5 Plus è incluso, con 0 euro di rata e un anticipo di 29 euro, con 'All-In Power', l’offerta di 3 che prevede minuti illimitati, 1.000 SMS e 100 Giga con 'Giga Bank'.

Con le offerte All-In e Free di 3, è possibile acquistare i top smartphone Samsung Galaxy S9 e S9+, a partire da 15 euro al mese e con un anticipo da 99 euro. Anche il HUAWEI P20 è disponibile con le offerte All-In, con rata mensile di 10 euro, mentre con 5 euro in più al mese è possibile scegliere il modello top di gamma, HUAWEI P20 Pro. Per entrambi i nuovi top smartphone HUAWEI, è previsto un anticipo iniziale a partire da 69 euro.

3 offre inoltre Google Home e Google Home Mini, gli smart speaker con controllo vocale che permette di fare ricerche, di riprodurre la musica e persino di controllare la casa. Il tutto grazie all'Assistente Google Integrato. Google Home Mini è incluso nell’esclusivo ‘3Cube Pack’, in limited edition, insieme a un router wi-fi ‘PocketCube 4G LTE’, con 29 euro di anticipo. Le offerte ‘3Cube’, a partire da 10 euro al mese, prevedono fino a 50 Giga durante il giorno, inoltre, grazie al servizio ‘Night Free’, dalla mezzanotte alle 8.00 del mattino successivo, i clienti non consumano i Giga. Google Home Mini sarà infine incluso in regalo per tutti i clienti che acquistano il Google Pixel 2 XL con un’offerta All-In.

ILIAD

La nuova compagnia tlc francese offre a 5,99 euro al mese 30 giga in 4G+ (superati i 30GB si continua a navigare a 0,90€ / 100MB) con minuti illimitati (verso fissi e mobile in Italia e verso fissi e mobili internazionali, oltre 60 destinazioni verso fissi in Europa e fissi e mobili in Usa, Canada, Alaska, Hawai) e sms illimitati verso fissi e mobile nazionali. Il costo una tantum per l'acquisto della Sim è di 9,99 euro. L'offerta è valida dal 29 maggio per il primo milione di utenti.

L’offerta Iliad è sottoscrivibile sul sito www.iliad.it, sia da desktop sia da mobile. Risulta inoltre disponibile negli oltre 100 Iliad Store e Corner, distribuiti su tutto il territorio nazionale. C'è poi la Simbox, un terminale che consente di sottoscrivere un’offerta ottenendo subito una Sim.