Visco: "Passo misurato o c'è il burrone"

(Fotogramma)

"Occorre avere ben presenti i vincoli di equilibrio dei conti pubblici, quindi non solo non fare il passo più lungo della gamba, ma quando si fa il passo deve essere misurato per non cadere nel burrone". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in occasione della presentazione dell’iniziativa 'Incontri con la Banca d'Italia' a Milano.