Confindustria e Cnr insieme, talenti per la competitività

Più competitività per il sistema industriale italiano inserendo la potente linfa della ricerca scientifica e dell'innovazione. Con questo obiettivo Confindustria e Cnr hanno annunciato di avere sottoscritto una Convenzione per promuovere e attivare dottorati industriali. L’orizzonte è quello di inserire, a condizioni agevolate, giovani ricercatori in azienda, con il contributo di imprese ed Università. "Nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni, la collaborazione tra Confindustria e Cnr svilupperà percorsi - di durata triennale - di dottorati industriali e di dottorati innovativi a caratterizzazione industriale di altissimo profilo scientifico e con particolari requisiti di qualità, di innovazione tecnologica e di internazionalizzazione" spiegano Confindustria e Cnr.

La partnership punta a contribuire all’alta formazione dei giovani mediante la ricerca, favorire la creazione di 'nuovi e migliori posti di lavoro' auspicati dalla Strategia di Lisbona e aumentare il potenziale innovativo delle imprese coinvolte. I progetti di dottorato dovranno essere finalizzati alle 12 aree tematiche individuate dal Pnr e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente. Confindustria individuerà le imprese interessate a partecipare mentre il Cnr selezionerà gli istituti più idonei e gli atenei disponibili.

Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, spiega che "con la firma di questa Convenzione tra pubblico e privato abbiamo condiviso alcune azioni concrete da realizzare insieme per contribuire alla competitività e all’internazionalizzazione dell’industria italiana". "Vogliamo rafforzare -continua Boccia- gli strumenti per reclutare i talenti del nostro Paese, perché sviluppino progetti di innovazione e ricerca nelle imprese".

Il presidente del Cnr, Massimo Inguscio, si dice "convinto che il potenziamento dei dottorati industriali, favorendo la piena sinergia tra formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, permetta ai nostri migliori cervelli di contribuire alla crescita della competitività del Paese: investire nell’alta formazione e nella ricerca è la strategia giusta per sostenere le imprese e, al tempo stesso, per rafforzare il capitale sociale, scientifico e innovativo del sistema Paese".

In particolare, Confindustria e Cnr sottolineano che "con un lavoro congiunto saranno definiti i temi ed i contenuti del dottorato al fine di fissare i requisiti dei candidati e la gestione operativa del corso di dottorato". L'associazione degli industriali ed il maggiore Ente pubblico di ricerca italiano spiegano ancora che, in particolare, lo studente, affiancato da due tutor -uno dell’impresa e uno di Cnr o Università- svolgerà parte della sua attività nell’impresa, parte in un laboratorio del Cnr e parte presso imprese e Centri di ricerca all’estero. I programmi di dottorato saranno sostenuti con modalità paritetiche da Confindustria attraverso le imprese e dal Cnr, garantendo così il cofinanziamento di circa 30 borse di dottorato triennali.