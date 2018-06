Piazza Affari chiude piatta

Chiusura debole per le piazze finanziarie europee in attesa delle decisioni in tema di politica monetaria della Federal Reserve di domani e della Bce di dopodomani e nel giorno dell’accordo siglato tra Kim Jong-un e Donald Trump che prevede, tra l’altro, la denuclearizzazione del Nord della Corea. Parigi termina la giornata in calo dello 0,38%, Londra perde lo 0,43%, Francoforte invariata sul finale, mentre Milano si sgonfia a fine scambi e chiude con il Ftse Mib in progresso dello 0,15% e l’All Share dello 0,17%. Tra le blue chips vola Finecobank (+4,85%). Acquisti su Italgas (+2,9) e Poste Italiane (+1,9%). Vendite su Saipem che cede l’1,91%, Prysmian -1,74% e UnipolSai -1,47%.