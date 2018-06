Salvini: "Rivoluzione Flat tax già dal 2018"

(Fotogramma)

"Non vengo a vendere propositi ma a ricordare quello che abbiamo scritto anche nel contratto di governo" con l'impegno "a non aumentare Iva e accise ma anche a impostare già nel 2018 la rivoluzione fiscale basata sulla flat tax" partendo "dai redditi degli imprenditori per poi arrivare alle famiglie". Così Matteo Salvini, parlando all'assemblea di Confesercenti. "Fosse per me - ha poi aggiunto in tema di fisco - non ci dovrebbe essere alcun limite alla spesa con denaro contante".

"La cedolare secca - ha continuato - ha funzionato per portare ordine nell'affitto privato, perché non portarla anche nel settore commerciale". Nel suo intervento ha poi definito "una follia" il pagamento dell'Imu sui negozi sfitti.

"Bisogna fare giustizia sul fronte fiscale. Ci sono italiani ostaggio di Equitalia perché pur dichiarando regolarmente non sono riusciti a versare quel che avrebbero voluto", l'obiettivo per Salvini è quindi "chiudere le cartelle esattoriali" e sancire "la pace fiscale tra italiani ed Equitalia". Spiega Salvini: "Se hai una cartella di 45mila euro non te ne posso chiedere 50mila, devo iniziare a chiederti quello che sei in grado di darmi".

E sulle pensioni il vicepremier ribadisce che l'obiettivo "è smontare pezzo per pezzo la Fornero, introducendo subito la quota 100" e arrivare all'obiettivo finale di "quota 41" anni di contributi.