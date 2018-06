Emil-Ro Factor, utile cresce del 33%

Foto dal sito www.emilro.it

Si è chiuso con un utile netto di 2,8 milioni, in crescita del 33% sul 2017, migliorando e consolidando i risultati dell’esercizio precedente, il primo trimestre di Emil-Ro Factor, società del Gruppo BPER attiva nel settore del factoring. I risultati sono stati esaminati dal Consiglio di Amministrazione della società, presieduta da Alberto Cilloni. “E’ motivo di grande soddisfazione – dichiara Cilloni – poter rilevare che per il quinto anno consecutivo si registra una crescita del risultato economico della società, che unitamente all’aumento dei volumi registrato nell’esercizio 2017, alla qualità del credito e al contenimento dei costi conferma la solidità aziendale”.

Per sostenere il positivo trend di sviluppo e per adeguare il patrimonio alle nuove disposizioni in materia di concentrazione dei rischi introdotte dall’organo di Vigilanza, l’Assemblea straordinaria di Emil-Ro Factor ha deliberato nelle scorse settimane un aumento di capitale a pagamento di 30 milioni di euro. L’operazione, interamente sottoscritta dai soci, porta il patrimonio netto della società, al netto dell’utile 2018 in formazione, a 122,5 milioni, di cui il 95,95% di pertinenza della Capogruppo BPER Banca.

La società, guidata dall’a.d. Paolo Licciardello, prosegue nel suo processo di innovazione tecnologica grazie al continuo sviluppo della piattaforma WIP, che gestisce con modalità digitalizzate e interattive tutti i processi di factoring tra cedente, ceduto e factor. “Il 2017 – osserva Licciardello – è stato l’anno della consacrazione della nostra piattaforma web, ormai utilizzata da circa l’80% della clientela. Siamo stati impegnati, inoltre, nei progetti per il rilascio di nuovi prodotti con forti contenuti innovativi, destinati a soddisfare sempre meglio le esigenze della clientela”.